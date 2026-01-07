Quiso matar a la pareja con una pala: ella se tiró de un primer piso para escapar

Intentó matar a la mujer con una pala y ella se escapó tirándose desde un primer piso.

Apenas una semana pasó para registrar el primer intento de femicidio en Mar del Plata, que terminó con la víctima internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y el agresor alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El hecho ocurrió antes del mediodía en una vivienda ubicada en la calle 6 al 100 del barrio San Jacinto cuando el agresor atacó con una pala a la mujer de 38 años. La víctima se arrojó desde un primer piso para poder escapar y salvar su vida.

"La víctima presenta fractura expuesta en una de sus piernas y lesiones cortantes en cuero cabelludo y ambos brazos", informaron autoridades policiales.

La fiscal Florencia Salas dispuso la formación de una causa por femicidio en grado de tentativa y el alojamiento del imputado en el complejo penitenciario de Batán.