Tenía una restricción de acercamiento y lo encontraron en la casa de la ex

Un llamado al 911 permitió aprehender a un hombre se 32 años que incumplió una restricción de acercamiento y se metió en la casa de la ex pareja en el barrio Cerrito Sur.

Tras el aviso a la Central de Emergencias personal abocado al Operativo De Sol a Sol llegó al inmueble ubicado en Diagonal Gascón casi García Lorca y redujo al intruso en los fondos de la finca.

Al identificarlo confirmaron que seguía vigente la orden de restricción de acercamiento con la mujer de 28 años y lo trasladaron a la sede de la comisaría quinta.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por violación de domicilio y desobediencia y su traslado a Tribunales para prestar declaración.