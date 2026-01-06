Un informe contabilizó casi 200 intentos de femicidio durante 2025 en Mar del Plata

De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio Mumalá "Mujeres, Disidencias y Derechos", cuatro mujeres fueron asesinadas por violencia machista y hubo cerca de 190 intentos de femicidio durante el año pasado en Mar del Plata.

Puntualmente, el movimiento feminista contabilizó 186 intentos y cuatro femicidios, de los cuales dos fueron "directos", uno por "narcotráfico/crimen organizado" y el restante "vinculado a un varón", según indicaron.

Este registro de la organización marplatense busca visibilizar las violencias vividas por mujeres y disidencias y, ante esto, denunciar la falta de respuestas efectivas del Gobierno municipal.

Con este panorama, aseguran que en este 2026 seguirán trabajando con el objetivo de impulsar la emergencia por violencia de género.

Por su lado, el informe del registro nacional de femicidios, trans-travesticidios y femicidios vinculados de Mumalá reportó mayor cantidad de casos que en 2024: registraron 266 femicidios, es decir uno cada 33 horas, y 997 intentos. En total, 184 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.

Asimismo, detallaron que las provincias con tasas más altas de femicidios fueron Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco.

En la misma línea, el informe denunció que "el contexto de ajuste, misoginia institucional, mensajes de odio de género y retrocesos deliberados en materia de derechos tiene consecuencias extremas y crueles: se extendieron territorialmente feminicidios en contexto narco, el odio virtual pasa a la acción femicida y crece la presencia de torturas previas a los asesinatos".

"Buscamos visibilizar el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de leyes y tratados con rango constitucional del Estado argentino en materia de género, dejando sin protección y sin respuestas a las mujeres y diversidades sexuales", concluyeron desde Mumalá.

Sin embargo, la Justicia únicamente calificó como femicidio el caso de Guadalupe Mena, la joven policía de 19 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja Fabián Vázquez, un integrante del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el 1° de enero de 2025.