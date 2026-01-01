Dolor por el fallecimiento de Alicia Ramos Fondeville, la jueza del caso Monzón

Este jueves 1° de enero de 2026 murió la jueza marplatense Alicia Ramos Fondeville, a los 90 años, como consecuencia del padecimiento de una grave enfermedad. Su hija confirmó la noticia a La Capital.

Ramos Fondeville fue la única mujer en la Justicia de Mar del Plata durante la década del ’80. Su trascendencia tomó relevancia internacional después de participar del tribunal que presidió la causa por el femicidio de Alicia Muñiz, perpetuado por el boxeador Carlos Monzón.

Cuando se desarrolló el juicio oral por el crimen de Muñiz ella confesó que "en Tribunales no había lugar realmente". "Hubo que hacer arreglos en la sala de juicio para que se pudiera llevar a cabo, y yo no permití salir de Tribunales, y mis compañeros tampoco. Decían que iba a venir Alain Delon”, recordó en diálogo con La Capital y agregó que ese caso "le dio fama a su carrera".

"Acompañamos en este momento de dolor a su familia, colegas y amigos, y elevamos un sentido homenaje a quien supo honrar la magistratura con dignidad y compromiso", expresaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata en un comunicado.

"La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción. Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva", sintetizaron.

Sus restos serán velados mañana viernes 2° de enero del 2026, en la casa velatoria de Hipólito Yrigoyen 2046, en el horario de 9,30 a 14.