Hizo un “pasamanos” frente a la municipalidad y lo condenaron a dos años y medio de prisión

Un hombre al que aprehendieron cuando hacía un “pasamanos” de marihuana en Plaza San Martín fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3.

Droga, dinero y celular secuestrado.

En el acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa presentaron se dio por probado que el 5 de marzo de 2024 Alexander Calzadilla le entregó a un hombre un envoltorio con marihuana. Cuando personal policial lo interceptó descubrieron que tenía otros 18 envoltorios que fueron secuestrados junto a veinte mil pesos y un celular.

Las partes recalificaron la imputación a tenencia simple de estupefacientes, excluyendo el fin de comercialización a lo que el imputado prestó conformidad.

Tiene 28 años.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque consideraron atenuantes el buen concepto y la ausencia de antecedentes para imponerle una pena de dos años y seis meses de ejecución condicional.

En función de la pena impuesta se ordenó la excarcelación del ahora condenado. El Juez Federico Wacker Schroder dispuso como reglas de conducta que Calzadilla fije domicilio, lo mantenga y avise si hay cambios, se someta al control del Patronato de Liberados y mantenga un oficio según sus posibilidades.