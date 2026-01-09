Una enfermedad que no dio señales: el hantavirus que llevó a Franco a la muerte en semanas

Franco tenía 33 años, una energía inagotable y una vida marcada por el contacto con la naturaleza. Marinero de oficio, amante del campo y fanático de la taxidermia, murió el 1° de enero en Mar del Plata tras contraer hantavirus y convertirse en el primer caso fatal registrado en la ciudad durante el actual brote epidémico. Su pareja, Alejandra, reconstruyó para 0223 el largo y angustiante camino que atravesaron desde los primeros síntomas hasta el desenlace.

"Franco era una persona muy enérgica, activa. Muy amiguero, compañero con la gente que lo quiere. Le gustaba experimentar con la naturaleza", dijo Alejandra, su pareja. Franco murió tras presentar los primeros síntomas en noviembre, convivir en las Fiestas con la enfermedad y confirmarse su deceso el 1 de enero.

Además de trabajar como marinero de manera intermitente, Franco se dedicaba desde hacía algunos años a la taxidermia y a la caza, una pasión que lo llevaba a recorrer campos, sierras y zonas rurales. Los médicos creen que fue en alguno de esos entornos donde inhaló o tuvo contacto con el virus.

Campos en Sierra de los Padres. Foto archivo de 0223.

Los síntomas del hantavirus

En los últimos dos meses del 2025 Alejandra y Franco vivieron una situación inusual, angustiante y desgastante a la vez. "Franco empezó a sentirse mal en noviembre y ya en diciembre fueron muchos días de fiebre. Dolor de cuerpo, de panza, de espalda y de cabeza. Cuando empezó a marearse, decidió llevarlo al médico, a la sala de La Peregrina. Como no le bajaban la fiebre lo trasladaron al Regional", contó Alejandra.

Ya en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), el análisis de orina no arrojó ninguna enfermedad. Sin embargo, los médicos profundizaron con más estudios: "revisaron el hígado con una ecografía y luego descubrieron en un electrocardiograma que tenía la frecuencia cardíaca alta. Volvimos a casa y no podía respirar", dijo al pareja de la víctima.

Esa misma noche ingresó a terapia intensiva. Una tomografía reveló el verdadero alcance del cuadro: neumonía bilateral con derrame. “De un día para el otro le tomó todo el pulmón”, cuenta.

Se descartaron influenza y Covid. Los análisis seguían sin mostrar indicadores clásicos de infección grave. Recién entonces se activó el protocolo zoonótico. Franco fue aislado y su estado se deterioró rápidamente: quedó intubado, en coma inducido, con respiración asistida. Su organismo comenzó a fallar en cadena. Los riñones dejaron de funcionar y debió someterse a diálisis diaria durante semanas.

En diciembre, un estudio de laboratorio dio indicios de hantavirus. "No hay antibióticos para esto. Es un virus. Solo se sostiene al paciente hasta que el cuerpo responda”, explica Alejandra. Durante la internación, además, Franco contrajo infecciones intrahospitalarias que agravaron aún más su cuadro.

Pese a todos los esfuerzos médicos, el 1° de enero, durante una sesión de diálisis, Franco sufrió un paro cardíaco. No pudieron reanimarlo. “El hantavirus ataca así, de un día para otro. Es silencioso. Cuando te toma el pulmón, ya es muy difícil”, concluyó Alejandra.