Una persona murió por hantavirus y ya hay cinco fallecidos en la provincia.

En la zona rural de la ciudad de Arrecifes, una persona falleció a causa del hantavirus, un hecho que generó alarma en la comunidad y en la provincia de Buenos Aires. Este caso representa la quinta muerte por esta enfermedad de alta letalidad registrada en el último mes en la región.

La Municipalidad de Arrecifes confirmó el diagnóstico el martes por la tarde y, de inmediato, se activaron los protocolos sanitarios vigentes. Se iniciaron investigaciones epidemiológicas, seguimiento de contactos estrechos y se aplicaron medidas preventivas para contener la propagación del virus.

Este nuevo deceso se enmarca en un aumento de contagios a nivel nacional. Recientemente, en General Belgrano falleció una niña de 10 años, sumándose a otros tres casos fatales en la provincia. Entre ellos se encuentra un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco, cuyo fallecimiento en diciembre pasado fue confirmado como positivo para hantavirus a principios de 2025.

Asimismo, en los primeros días de enero murió un hombre de 33 años en Mar del Plata, poco después del fallecimiento de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles, ambos a causa del virus.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, desde julio de 2025 se mantiene un brote de hantavirus en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Hasta la primera semana de enero, se registraron 58 contagios, con más del 57% concentrados en la región centro del país.

En particular, Buenos Aires reportó 35 casos confirmados, cifra que duplica la del año anterior. De estos pacientes, 12 fallecieron, lo que implica una letalidad del 34%. Estos números han encendido las alarmas de las autoridades sanitarias provinciales.

Ante esta situación, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) hizo un llamado a la población para informarse sobre las vías de contagio del hantavirus y adoptar medidas de prevención adecuadas.