Hantavirus y la proliferación de microbasurales en Mar del Plata: "Son una fuente de reproducción de roedores"

A partir de que se confirmara la primera víctima mortal por hantavirus en Mar del Plata, el director de Zoonosis, Pablo Alí, advirtió que los microbasurales "son una fuente de reproducción de roedores", quienes pueden transmitir la enfermedad por medio de su orina, excremento y saliva. A pesar de ello, puntualizó que por lo general "este tipo de patología se da en un área silvestre o semirural".

En principio, por el reciente caso de esta enfermedad, sostuvo que fueron alertados "a fines de diciembre" de un caso probable y más tarde lo confirmaron junto a la muerte del hombre, que había ingresado "en estado crítico" al Hospital Interzonal, fue internado "inmediatamente" y después presentó un "cuadro cardiorespiratorio" que complicó su salud.

A partir de este caso, se encendieron las alarmas como sucedió a nivel nacional, aunque Alí indicó que "más que preocuparse, hay que ocuparse del control de roedores y plagas, no solamente de los hogares, sino de las zonas". Entonces, como la víctima residía en Sierras de los Padres, advirtieron a la delegación de Salud para que adopte "todas las medidas preventivas", según informó.

Entre esas medidas, destacó "el desmalezado de los lotes linderos al lugar, alertar a la población para que mantengan los pastos cortos, la desratización, desinfección de las propiedades, más que nada en los espacios donde guardan alimentos balanceados y se puede juntar roedores".

El director de Zoonosis sostuvo que en la ciudad "no estamos exentos" a un hipotético contagio.

Asimismo, el líder de la dirección municipal aclaró que "la limpieza se debe realizar no solamente con guantes, sino también con barbijos, ya que se trata de una enfermedad que se transmite a través de los aerosoles emanados por las secreciones de los roedores, tanto de orina como materia fecal y saliva".

En tanto a la proliferación de microbasurales en Mar del Plata y la posibilidad de contagios, Alí señaló que indudablemente "son una fuente de reproducción de roedores" y pidió que la ciudadanía sea más consciente, aunque también llevó tranquilidad: "Este tipo de patología se da en un área silvestre o semirural, pero no estamos exentos. Con las normas o las medidas preventivas, ya basta para prevenir".

¿Dengue en Mar del Plata?

Por otro lado, consultado sobre el dengue, o el mosquito Aedes aegypti, comentó que "entre el año pasado y este no se ha detectado ningún brote", aunque "siguen las muestras de los larvarios en distintas partes de la ciudad" y no encontraron "ninguno". Por ello, reconoció que las medidas preventivas "estuvieron y están bien", pero deben mantenerse "siempre alertas por si se encuentra alguna especie.