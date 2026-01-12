Alerta sanitaria: murió una nena de 10 años por hantavirus

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en General Belgrano, generando una profunda conmoción en la comunidad bonaerense ante el aumento de casos. La muerte ocurrió el 8 de enero en el paraje rural Chas, sumándose a otras tres muertes registradas recientemente en Mar del Plata, Chacabuco y Giles. Las autoridades provinciales validaron el diagnóstico a través del sistema sanitario, confirmando que la enfermedad mantiene una elevada tasa de letalidad en la región.

Ante la tragedia, el municipio inició un bloqueo sanitario con tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización para evitar la propagación del virus. La transmisión se produce principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres, lo que obliga a extremar cuidados en zonas rurales y periféricas. Durante el último año, Argentina reportó 77 casos confirmados, con una letalidad cercana al 30%, siendo la ciudad de La Plata el distrito más afectado.

Instaron a evitar el contacto con heces y saliva de roedores.

Cuáles son las principales medidas de cuidado

Para prevenir contagios, los especialistas recomiendan sellar orificios en las viviendas y realizar limpiezas profundas con una solución de agua y cloro. Es fundamental ventilar ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de ingresar y utilizar protección respiratoria adecuada como barbijos N95. También se debe prestar especial atención a los conductos de aires acondicionados, que pueden acumular polvo contaminado por las secreciones de los ratones colilargos.

Las acciones epidemiológicas actuales buscan controlar los focos de infección detectados y concientizar a la población sobre los riesgos de convivir con nidos de roedores. El Ministerio de Salud bonaerense instó a mantener el ordenamiento en hogares y galpones, evitando el contacto directo con heces o saliva de estos animales. Este brote pone en alerta al sistema de salud pública, que ya contabiliza cuatro víctimas fatales en el territorio provincial en solo un mes.