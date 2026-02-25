El médico veterinario detalló que el paciente había realizado una caminata por la cascada Santa Ana, en una zona fronteriza con Chile, a mediados de enero.

Un policía de 39 años murió a causa del hantavirus, lo que provocó la activación inmediata de un estricto protocolo sanitario para contener posibles contagios.

El efectivo estaba internado en terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche tras haber ingresado el sábado por la noche con fiebre y dolor muscular. Pese a que inicialmente su estado era estable, su condición se agravó el martes cuando requirió asistencia con oxígeno. Finalmente, su cuadro empeoró y falleció.

Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital, explicó que al momento del ingreso se realizaron análisis de laboratorio que indicaron parámetros compatibles con hantavirus. “El mismo sábado se confirmó el diagnóstico y quedó internado en Cuidados Intermedios”, agregó.

El médico veterinario detalló que el paciente había realizado una caminata por la cascada Santa Ana, en una zona fronteriza con Chile, a mediados de enero. Además, en febrero fue a pescar a Alicura, aunque este último lugar es considerado de bajo riesgo. “El sector de la cascada Santa Ana presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona, que es selva valdiviana con vegetación tupida y caña colihue”, señaló Bustamante.

En respuesta, el área de Epidemiología del hospital inició una investigación para reconstruir los movimientos del policía y determinar el posible lugar de exposición al virus. El objetivo es identificar el foco de contagio y evaluar si existen riesgos para otras personas.

Como medida preventiva, se dispuso el aislamiento de siete compañeros de trabajo y dos familiares que mantuvieron contacto estrecho con la víctima para evitar la propagación del virus.

¿Qué es el hantavirus?

Se trata de una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo. Su forma pulmonar puede evolucionar rápidamente y causar graves complicaciones respiratorias.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Tras algunos días, puede surgir dificultad para respirar que puede agravarse y derivar en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En estos casos, la persona sufre insuficiencia respiratoria y cardíaca, con presión arterial muy baja, y sin tratamiento oportuno, el pronóstico puede ser fatal.