Chau insonmio: tres posturas de yoga que equivalen a 5 horas de sueño profundo y se hacen en casa

Posturas de yoga que pueden hacer en casa las personas que tienen problemas para conciliar el sueño.

El estrés, las preocupaciones y los horarios cambiados pueden jugar en contra a la hora de conciliar el sueño. Muchas personas que tienen este tipo de dificultades para descansar buscan alternativas naturales por fuera de la medicación.

Según los especialistas, la actividad física es una de las herramientas más accesibles para soltar las tensiones musculares y preparar al cuerpo para dormir. El yoga, en esta línea, es una de las más efectivas.

Existen tres posturas que particularmente actúan sobre el sistema nervioso parasimpático, responsable de disminuir el ritmo cardíaco y generar un estado de calma. Su efecto acumulado puede sentirse como si el cuerpo hubiera dormido cinco horas de sueño profundo.

Se trata de posturas simples, que se pueden hacer en casa. Cuáles son y cómo se practican:

Balasana (postura del niño)

Es una de las posiciones más reconocidas del yoga por su capacidad de relajar la espalda y aflojar el cuello. La sensación de tener la frente apoyada en el piso genera un efecto casi inmediato de calma y quietud mental. Cómo hacerla:

Arrodillarse sobre la esterilla y apoyar los empeines.

Sentarse sobre los talones y bajar el torso hacia adelante hasta apoyar la frente en el piso.

Extender los brazos al frente o dejarlos relajados a los costados del cuerpo.

Mantener entre 2 y 5 minutos con respiraciones lentas.

Anandha Balasana (postura del bebé feliz)

Esta postura de yoga ayuda a aflojar la zona lumbar y genera una gran sensación de alivio. También libera la tensión acumulada en la cadera y relaja la respiración. Cómo hacerla:

Acostarse boca arriba.

Acercar las rodillas al pecho y llevar las plantas de los pies hacia el techo.

Sujetar los pies por afuera y balancear suavemente el cuerpo de un lado al otro.

Sostener entre 2 y 3 minutos.

Sarvangasana (postura de la vela)

La tercera posición es reconocida por mejorar la circulación. Esta postura invierte el flujo del cuerpo y ayuda a estimular la relajación profunda. Parece más desafiante, pero se puede hacer con cuidado y sin forzar. Cómo: