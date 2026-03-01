Cristina, la paciente oncológica que impulsó en Balcarce una histórica modernización del hospital

Cristina Díaz, impulsora principal del proyecto para remodelar el servicio de oncología del hospital de Balcarce.

Se realizó en Balcarce la presentación formal de la obra de remodelación del servicio de oncología que funcionará en el segundo piso del hospital municipal “Felipe Fossati”. El espacio ya se encuentra operativo y comenzó a recibir pacientes desde este viernes luego de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado pero que tuvo a una impulsora principal, clave en el logro: Cristina Díaz.

El acto para mostrar las renovadas instalaciones contó con la presencia del intendente Esteban Reino, de la propia Díaz, del director asociado del nosocomio Javier Reino y del director del hospital Gabriel Angelini. Junto a ellos estuvo también estuvo la responsable del área de administración, Sofía Gianetti, entre otros integrantes del equipo de salud y colaboradores.

Así se ve la nueva sala de oncología del hospital de Balcarce.

La palabra de la impulsora

Al tomar la palabra, Díaz compartió su experiencia personal como paciente oncológica y explicó el origen de la propuesta. “Yo soy una enferma de cáncer, pasé por todo esto, y siempre digo que tiene que ser un lugar agradable”, señaló.

Cristina recordó que en otra ciudad había conocido un espacio adecuado para este tipo de tratamientos y se propuso replicarlo en Balcarce: “La ciudad tenía que tenerlo, no podía ser que no lo tengamos como ahora”, recalcó.

Díaz compartió su experiencia personal como paciente oncológica.

La vecina relató que el proyecto comenzó con una idea más ambiciosa, aunque luego se optó por una primera etapa posible de concretar. “Empezamos con algo más chico, que tuviese un principio y un final como lo tiene hoy”, indicó.

Después de eso, contó Díaz, la intención es continuar embelleciendo sectores del hospital con la participación de artistas locales, y completar el equipamiento con más bombas de infusión y mobiliario. “Este lugar pasamos todos. Siempre tenemos que primero ir al hospital de Balcarce; después nos derivan, pero siempre caemos acá”, reflexionó.

Una de las obras de la artista local Paula Sánchez.

La comunidad solidaria

Durante su discurso, el jefe comunal valoró el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto. “Es un reclamo que tenía la sociedad de Balcarce. Nosotros escuchamos”, expresó, y remarcó que si bien desde la gestión se llevaron adelante las acciones necesarias junto a directivos, arquitectos y personal del hospital, el impulso fundamental provino de la comunidad.

En ese sentido, subrayó el compromiso de Díaz: “En el caso de Cristina, que es una vecina con esta inquietud de mejorar a los pacientes oncológicos, es quien se puso al hombro de esta tarea, consiguió donaciones, nosotros aportamos lo que podíamos, y hoy esto es una realidad”.

Asimismo el jefe comunal agradeció a las empresas y vecinos que colaboraron con el equipamiento y los detalles de ambientación, como cortinas, un televisor y obras de la artista local Paula Sánchez. “La comunidad de Balcarce sigue confiando; los recursos que consiguen los vecinos se destinan donde se tienen que destinar”, afirmó.

La mejora del área de oncología era una necesidad prioritaria.

Recursos humanos en el hospital de Balcarce

Por su parte, el director asociado Javier Reino sostuvo que la mejora del área era una necesidad prioritaria. “Era un punto que teníamos que de alguna forma darle una calidad de servicio, mejorarlo”, alegó, y acentuó el trabajo cotidiano del equipo: “No solamente se necesita dinero, sino recursos. Y hay un equipo de trabajo que realmente responde muy bien”, destacó.

Finalmente, el director del hospital Gabriel Angelini enmarcó la obra dentro de un plan más amplio de mejoras edilicias. “Cuando una gestión que tiene la obligación de hacer que las cosas sucedan se pone a trabajar con una comunidad que tiene ganas de emprender, las cosas suceden”, aseveró. En ese sentido el funcionario puntualizó que esta intervención constituye la primera etapa de una reforma integral que continuará en el primer piso, tras las mejoras ya concretadas en otros sectores del edificio.