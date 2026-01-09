Fin de semana en Mar del Plata: pronostican vientos de 50 km/h, un día nublado y otro playero
El pronóstico extendido para el segundo fin de semana del año en "La Feliz" trae algo de optimismo luego de varias jornadas otoñales. Enterate.
Luego de una serie de días otoñales, marplatenses y turistas avizoran el fin de semana con algo más de optimo por un pronóstico que habla de un aumento de la temperatura y sin lluvias.
El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) índice que este viernes 9 de enero se presentará con cielo mayormente nublado, temperaturas que luego de los 14 grados, ascenderá a 24, y vientos moderados del sector oeste y sudoeste.
No se prevén lluvias durante la jornada, aunque se esperan ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante la tarde.
El sábado será muy parecido aunque con menos viento: el cielo estará cubierto gran parte del día, máxima de 23 grados y mínima de 17, sin probabilidades de precipitaciones. El viento continuará siendo protagonista, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 50 km/h, pero solo durante la mañana.
El domingo 11 será el mejor día del segundo fin de semana del año: se espera una jornada con intervalos de sol y nubosidad, temperaturas agradables que llegarán a los 26 grados, y vientos del sector norte, que invitará a disfrutar de un buen momento de playa.
