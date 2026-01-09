Fin de semana en Mar del Plata: pronostican vientos de 50 km/h, un día nublado y otro playero

El pronóstico extendido para el segundo fin de semana del año en Mar del Plata.

Luego de una serie de días otoñales, marplatenses y turistas avizoran el fin de semana con algo más de optimo por un pronóstico que habla de un aumento de la temperatura y sin lluvias.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) índice que este viernes 9 de enero se presentará con cielo mayormente nublado, temperaturas que luego de los 14 grados, ascenderá a 24, y vientos moderados del sector oeste y sudoeste.

No se prevén lluvias durante la jornada, aunque se esperan ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante la tarde.

El sábado será muy parecido aunque con menos viento: el cielo estará cubierto gran parte del día, máxima de 23 grados y mínima de 17, sin probabilidades de precipitaciones. El viento continuará siendo protagonista, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 50 km/h, pero solo durante la mañana.

El domingo 11 será el mejor día del segundo fin de semana del año: se espera una jornada con intervalos de sol y nubosidad, temperaturas agradables que llegarán a los 26 grados, y vientos del sector norte, que invitará a disfrutar de un buen momento de playa.