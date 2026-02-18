Sol, calor, viento y algunas tormentas: el pronóstico extendido para Mar del Plata

Luego de un fin de semana extralargo por el Carnaval, Mar del Plata vivirá una jornada agradable para el team verano pero que será interrumpida por un breve período de mal tiempo.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este miércoles podría ser casi calcado al martes: el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 26 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 17. No se esperan lluvias durante la mañana y la tarde, aunque podrían aumentar las posibilidades levemente hacia la noche. Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el jueves se espera una jornada algo más inestable. Si bien la temperatura máxima rondará los 25 grados y la mínima será de 18, la probabilidad de lluvias se incrementará durante la mañana y la tarde, con valores que podrían oscilar entre el 10 y el 40%, aunque otros portales del tiempo prevén valores cercanos al 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El viento mantendrá intensidad moderada, con ráfagas similares a las del día anterior.

El viernes volverá la estabilidad. Con una máxima de 26 grados y una mínima de 15, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. El viento continuará soplando de manera moderada, aunque sin cambios bruscos en su intensidad.

El fin de semana mantendrá la misma tendencia. El sábado se prevé una máxima de 27 grados y una mínima de 14, con cielo algo nublado y sin lluvias en el horizonte. El domingo, en tanto, repetirá condiciones similares: temperatura máxima de 26 grados, mínima de 14 y nubosidad variable. En ese punto, también varía el pronóstico de otras websites del tiempo, con máximas que no superarán los 25 grados el finde.