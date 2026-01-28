Día de playa pero con buzo: ¿hay chances de lluvias en Mar del Plata?

Mar del Plata transitará la segunda mitad de la semana sin alerta por calor extremo, con condiciones del tiempo mayormente estables, temperaturas templadas y algunas chances aunque bajas, de precipitaciones, aunque hacia el viernes podría registrarse un leve cambio en el tiempo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 28 se presentará con cielo parcialmente nublado, sin chances de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados. El viento soplará leve a moderado, predominando del sector norte, rotando al este y luego al noreste, con ráfagas que podrían alcanzar apenas los 32 km/h.

Para el jueves 29, el panorama será similar durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima rondará los 24 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 19. Si bien el cielo continuará con nubosidad variable, hacia la tarde y la noche podrían aparecer algunas lluvias aisladas, con una probabilidad estimada muy baja, entre el 10 y el 40 por ciento. El viento rotará al sector oeste, manteniéndose moderado.

En tanto, el viernes 30 marcaría el día más inestable del período. Se esperan chaparrones aislados, principalmente durante la mañana, con una probabilidad de precipitación también muy baja, que estará entre el 10 y el 40 por ciento. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con una máxima cercana a los 24 grados y mínima de 20. El viento será del sector norte y luego rotará, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h.