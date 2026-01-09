Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en comercios de cercanía este viernes

Los descuentos de Cuenta DNI en comercios de cercanía este viernes.

Este viernes 9 de enero las y los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a promociones y descuentos en comercios de cercanía, que este año incluyen a las carnicerías, granjas y pescaderías. En las modificaciones a los beneficios en este 2026, Banco Provincia también incrementó el tope semanal a $5.000.

Como este mes tiene 5 viernes, el ahorro mensual alcanzará los $25.000. Para obtener este descuento, solo se debe abonar con la billetera virtual del Banco Provincia, a través del código QR o del pago con clave.

Los descuentos de Cuenta DNI para los viernes de enero

Hasta diciembre del año pasado, las carnicerías, granjas y pescaderías contaban con una promoción exclusiva los sábados, con un 35% de ahorro y un tope de reintegro mensual de $7.000 por persona.

En enero del 2026, Banco Provincia unificó este beneficio dentro del programa Comercios de cercanía, por lo cual dejó de ser un descuento diferenciado. Ahora estos rubros se incluyen en los días viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000.

La billetera digital de las y los bonaerenses también lanzó beneficios pensados para las compras del verano, tanto en los puntos turísticos más populares de la Provincia como en el resto de los distritos.

Las nuevas promos suman un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo.