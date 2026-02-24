Fue con su pareja al centro, dejó el auto estacionado y denuncia que la ex se lo rayó todo

Una situación escandalosa reunió a tres protagonistas, un hombre y dos mujeres, en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. El joven de 27 años, junto a su novia, estacionó el auto en Rivadavia entre San Luis y Mitre. Se bajaron, pero el regresar tenían el vehículo rayado por todos lados.

Según ratificó en su denuncia el damnificado, trabajadores de los comercios de la zona le dijeron que vieron a una chica agrediendo el coche. La describieron y así comprobó que era su ex pareja. Además, tanto él como su actual novia dijeron que vieron las cámaras de seguridad y la identificaron, aunque esta prueba no fue presentada formalmente aún ante la justicia.

El auto, dañado tras el ataque. Foto 0223.

Más rayones en el coche. Foto de 0223.

El Peugeot 308 quedó marcado. Foto 0223.

"Queremos que se sepa para que los testigos hablen", le dijo a 0223 la actual pareja del conductor del auto. El Peugeot 308 quedó con marcas adelante y atrás. Además, tiene el espejo roto.

Mientras la denuncia fue presentada este 23 de febrero por la tarde en la comisaría correspondiente, la pareja difundió el caso en las redes sociales y apuntó al anterior vínculo, sospechando una venganza como móvil del hecho.

"Necesitamos testigos, que haya personas que puedan aportar sus relatos para dar con la gente responsable de esta agresión", pidieron.