Viajó a Punta del Este sin auto, contó cuánto gastó y sorprendió a todos: "Nunca más"

La tiktoker e influencer Titi Tcherkaski generó un fuerte debate en redes sociales tras revelar los elevados costos de transporte en Punta del Este. La creadora de contenido decidió poner el foco en un aspecto poco comentado del exclusivo destino uruguayo durante su última estadía. “No veo a nadie hablar de los precios de los autos de aplicación”, lanzó la joven en un video que se volvió viral.

Con un tono distendido y algo de humor, la muchacha explicó que el gasto excesivo estuvo directamente relacionado con el hecho de que todavía no sabe conducir. Al depender exclusivamente de taxis y apps para sus traslados, la cuenta final de sus movimientos impactó a sus seguidores. “Este año prometo aprender; me voy a poner las pilas y voy a aprender a manejar”, comentó la chica cobre su cuenta pendiente.

Cuánto gastó la influencer por viajar con aplicaciones a Punta del Este

La sorpresa mayor llegó cuando detalló que el monto total ascendió a los 600 dólares por apenas ocho viajes realizados durante una sola semana de vacaciones. Según su relato, la situación se volvió insostenible cuando su padre, dueño de la tarjeta de crédito utilizada, le advirtió sobre los consumos. “Un día me escribe y me dice: ‘¿Sabés cuánto estás gastando?’. Y yo, tipo: ‘Obvio que no’”, relató entre risas ante la cámara.

Tras revisar el resumen de la cuenta, la joven tomó real dimensión del costo de vida en el balneario esteño y juró cambiar sus hábitos para futuros viajes. Con el objetivo de no volver a depender del transporte pago, cerró su descargo con una promesa firme de cara a su próximo descanso. “Todo esto por no saber manejar. Si supiera, hubiese sido mucho más simple y fácil”, sentenció la influencer.