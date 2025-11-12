Mar del Plata, Punta del Este y Camboriú: cuánto cuesta alojarse en cada destino y qué diferencia existe

De acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, que comparó a hoteles locales con otros de Brasil y Uruguay, la ciudad ofrece alojamientos más rentables para turistas de cara a la entrante temporada de verano. "Es la opción más tentadora", remarcaron en un comunicado.

Para este trabajo, la AEHG comparó a la ciudad con destinos de características similares para disfrutar de las temperaturas veraniegas, los cuales fueron Punta del Este y Camboriú. Como punto de medida, tomaron a un hotel 3 estrellas, con desayuno incluido y servicios extras parecidos.

Los valores, en detalle

En Punta del Este, una habitación cama doble el 15 de enero varía entre 150 y 200 dólares. 20 Hotel tiene una tarifa de U$S235, aprovechando un descuento por utilizar la aplicación móvil, Joan Miró Hotel de U$S170, Hotel Florinda de U$S180 y el Hotel Castilla de U$S206.

En cuanto a Camboriú, el Hotel Das Americas cotiza en el mismo portal de viajes y turismo a U$S169 más otros 4 dólares de impuestos, el Hotel Bella Camboriú a U$S155 y Santa Inn, aprovechando una promoción de la web para dispositivos móviles, a U$S188.

En Mar del Plata, se pueden encontrar hoteles tres estrellas entre 85 y 130 dólares.

Por el lado de Mar del Plata, donde se puede pagar en cuotas y en algunos casos con descuentos en el valor a cargo de los bancos Nación y Provincia, aparece el Hotel Traful con una tarifa de U$S108 más 23 dólares de impuestos y cargos, el Gran Hotel Panamericano a U$S88 más 19 de impuestos y cargos, y Neptuno, a un valor de U$S70 sumado a 15 dólares de impuestos y cargos.

A partir de estos datos, se observa que los hoteles marplatenses, que cuentan con servicios similares, misma cantidad de estrellas y se encuentran en el mismo portal web de viajes y turismo, ofrecen precios más atractivos para la temporada de verano.