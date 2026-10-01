More Rial cuestionó su prisión domiciliaria: "Necesito mi vida, cualquier preso tiene la libertad menos yo”

En las últimas horas, More Rial volvió a quedar en el centro de la polémica por su situación judicial luego de que se filtraran dos audios en los que expresa su profundo malestar con las condiciones que debe cumplir mientras permanece bajo prisión domiciliaria. En las grabaciones, la hija de Jorge Rial asegura que la Justicia está “ensañada” con ella y reclama recuperar la libertad que perdió.

Los mensajes de voz fueron difundidos en El Ejército de la Mañana, donde Santiago Riva Roy explicó que la influencer busca recuperar el beneficio de la libertad condicional que perdió luego de incumplir algunas de las condiciones que le habían impuesto.

La mediática cumple con prisión domiciliaria

“Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo... Claramente están ensañados conmigo”, se escucha decir a Morena Rial muy enojada en una de las grabaciones. Además, la joven manifestó su deseo de retomar su vida cotidiana y volver a estar con sus hijos.

La situación de la mediática volvió a generar repercusión después de que se conocieran estos audios, en los que también expresa arrepentimiento. “Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar. No sé cuál es el problema hoy en día”, sostuvo en otro tramo del mensaje. De esta manera, dejó entrever que continuará exigiendo por la libertad condicional ya que, a su criterio, la Justicia no se estaría manejando de manera objetiva.

La mediática cumple con prisión domiciliaria

“Yo quiero volver a tener mi vida. El tiempo que dice la Justicia en sí de lo que yo tendría que haberle hecho la pena, yo ya se la hice”, expresó.

La hija de Jorge Rial también hizo referencia a sus hijos y explicó que necesita recuperar su rutina. “Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos”, reclamó con evidente angustia en el audio que salió a la luz. Luego lanzó una frase contundente: “Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura”. De esta manera, dejó en claro su disconformidad con la situación que atraviesa y con las decisiones adoptadas en su expediente.

Rial permanece bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica después de haber pasado varios meses detenida en la cárcel de Magdalena. La libertad condicional que había obtenido fue revocada luego de que se señalaran incumplimientos de las condiciones impuestas, entre ellas la realización de terapia y trabajo, además de otros episodios que fueron considerados en el marco de su situación judicial