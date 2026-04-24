Aseguran que More Rial está en crisis tras obtener la prisión domiciliaria
La influencer estaría atravesando un complejo cuadro de salud mental.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Morena Rial atraviesa un complejo momento relacionado con su situación penal y su salud mental. Tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria mostró de qué trabaja y su figura otra vez empezó a ganar preponderancia en las redes. Esto llevó a que muchos se preguntaran cómo está la mediática.
Por eso, trascendió en un programa de streaming que la influencer estaría atravesando una crisis personal bastante complicada en medio de la prisión domiciliaria que transita.
Según contó Alejandro Castelo en Ya fue todo, Morena “está sufriendo algunos ataques de ansiedad y ataques de pánico”. Es por eso que le habrían dado un beneficio para que pueda atender su salud mental.
“Le otorgaron la posibilidad de ir a la psicóloga o psicólogo y puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio y se pregunte: ¿qué hace Morena Rial acá?“, agregó el periodista.
Castelo dijo que Morena no puede salir de su casa al supermercado, pero sí puede llegar a bajar de un auto para “entrar a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron permiso”.
Con respecto a su situación judicial, a fines de marzo Morena aceptó un juicio abreviado, un mecanismo que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión domiciliaria. "De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional y ella está muy conforme con el acuerdo”, había dicho su abogado, hace algunos días.
Leé también
