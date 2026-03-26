Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue condenada a tres años de prisión efectiva tras firmar un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad en un robo, según confirmaron fuentes judiciales.

Este acuerdo fue firmado con el fiscal Patricio Ferrari, aunque resta que la jueza del caso homologue formalmente el convenio. De concretarse, Morena podría solicitar la libertad condicional a los ocho meses de estar cumpliendo la condena.

El periodista Martín Candalaft informó que el tiempo que Morena ya pasó detenida será computado dentro de los años de sentencia. Además, podría beneficiarse con la posibilidad de continuar con su hijo Amadeo en el departamento de su hermana Rocío, lo que facilitaría su situación familiar.

De este modo, se estima que para fines de mayo la influencer podría pedir la libertad condicional y, en el futuro, también acceder a salidas laborales durante el cumplimiento de su condena.

La expectativa inicial para Morena Rial era una pena de hasta 10 años debido a los agravantes del delito, pero el acuerdo judicial redujo considerablemente esta expectativa, evitando un juicio largo.

En relación con las víctimas, aún resta conocer su postura respecto al arreglo judicial. “Hay que ver qué dicen las víctimas”, explicó Candalaft, y agregó que “muy probablemente” se contemple una compensación económica para ellas como parte del acuerdo.