Cayó una amiga de Morena Rial por robar casas en el Partido de la Costa

Una amiga de Morena Rial fue detenida en las últimas horas en Costa del Este por integrar una banda dedicada a cometer robos en el Partido de la Costa. Según Noticias Argentinas se trata de Ayelén Agustina Soplán, una abogada de 26 años que en febrero del 2025 había tenido trascendencia mediática al referirse a la situación judicial de su amiga en la prensa.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 59 años, quien relató que se había ausentado de su vivienda de la calle Los Claveles al 1200 y al regresar, constató que le faltaban tres millones de pesos, dólares, una PlayStation 5 y un reloj. Sin embargo, las puertas de la casa no presentaban signos de violencia.

En el marco del Operativo Sol a Sol, efectivos policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaban cinco personas, la abogada en cuestión. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, pesos y dólares, y otros elementos de valor. Los otros imputados fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras, de 32 años; Eric Sebastián David Cañete, de 31; Nahuel Leonardo Segovia Guillen, de 29, y Evelin Denise Martínez, de 25 años. Todos quedaron a disposición del juez Gustavo Mascioli, a cargo de la UFID N°1 de Mar del Tuyú.

De la investigación también se pudo determinar que la banda estuvo involucrada en hurtos en las localidades de Aguas Verdes, Mar del Tuyú y Costa del Este.

Por su parte, Morena Rial continúa detenida en el penal de Melchor Romero, acusada de una presunta participación en una serie de robos a viviendas cometidos en Castelar, Villa Adelina y Martínez.