Revés judicial para Morena Rial: le concedieron el arresto domiciliario en la causa por robo

La influencer Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria en la causa que la acusa por cometer robos en el Conubano bonaerense. La hija del periodista Jorge Rial estaba detenida en el penal de Melchor Romero y aguardaba la respuesta de la Justicia ante su pedido.

La causa en la que está imputada la acusa de participar en una serie de robos a viviendas en las localidades de Castelar, Villa Adelina y Martínez. Según Noticias Argentinas, la justicia le habría concedido el beneficio en las últimas horas.

En la misma línea había sido detenida semanas atrás en Costa del Este una de las mejores amigas de Morena, Ayelén Agustina Soplán. Se trata de una abogada de 26 años acusada de integrar una banda que se dedicada a cometer robos en el Partido de la Costa.

La investigación que derivó en la detención de la letrada se inició con la denuncia de un hombre de 59 años, quien relató que se había ausentado de su vivienda y al regresar constató que le faltaban tres millones de pesos, dólares, una PlayStation 5 y un reloj. Las puertas de la casa no presentaban signos de violencia.

En el marco del Operativo Sol a Sol, efectivos policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaban cinco personas, entre ellas la abogada en cuestión. En el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, pesos y dólares, y otros elementos de valor. La investigación pudo determinar que la misma banda estuvo involucrada en hurtos de las localidades de Aguas Verdes, Mar del Tuyú y Costa del Este.