More Rial triste por la detención de su amiga: "Le llevaba comida y cosméticos al penal"

En las últimas horas, se conoció cómo está Morena Rial en la cárcel de Magdalena. De acuerdo a los trascendidos, la joven fue invadida por la tristeza al enterarse de la detención de su amiga Evelyn, quien le llevaba comida y productos de higiene personal.

“Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, se lamentó su ex abogado y amigo Alejandro Cipolla, quien no le suelta la mano en este presente tan delicado y desesperante.

La mediática está presa por no haber cumplido varios requisitos que le impuso la Justicia el día que fue excarcelada, en febrero: no consiguió trabajo ni hizo el tratamiento psicológico que le solicitaron.

"La realidad es que el psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar y ninguno la quería atender. Ninguno se quería ver envuelto en ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo”, aseguró su entorno.

En las redes, varias personas deslizaron que parecía estar bien, y que hasta tenía las uñas cortas, prolijas y pintadas. “Salió llamada con More Rial”, comentó el letrado, quien también expuso la nueva cuenta de Instagram de la hija de Jorge Rial.

Morena Rial permanece en el área de buzones de la Unidad Penal 51 de Magdalena y realiza tareas administrativas en la biblioteca.