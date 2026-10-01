Banco Provincia: cómo funciona el nuevo descuento para ahorrar hasta 32 mil pesos

Banco Provincia renovó las promociones de su billetera virtual Cuenta DNI con oportunidades de ahorro directo en las compras cotidianas del hogar. Entre los beneficios más destacados se encuentra el descuento especial del 30% aplicado los días sábados en veterinarias y pet shops adheridos. La opción, que ya estaba vigente en septiembre y que se prolongó de cara a este mes, permite a los usuarios cuidar el bolsillo en la compra de alimentos, medicamentos y artículos para mascotas en locales bonaerenses.

El código QR y la clave DNI son fundamentales para recibir el descuento.

Cómo se aplica el descuento del Banco Provincia en octubre

Para aprovechar al máximo el tope de reintegro unificado de 32.000 pesos mensuales por persona, los clientes deben planificar sus consumos semanales. El beneficio se ejecuta al abonar mediante la lectura de código QR utilizando dinero en cuenta o tarjetas asociadas dentro de la aplicación móvil. Luego, la devolución del dinero se refleja de manera automática en la cuenta del titular dentro de los plazos habituales fijados por la entidad bancaria.

A este esquema de ahorro en productos veterinarios se le suman las promociones habituales que la plataforma ofrece en cadenas de supermercados e hipermercados de la región. Durante la semana se aplican rebajas que van desde el 10 hasta el 20% en comercios como Chango Más, Día y Carrefour. En algunos casos los beneficios no tienen tope de devolución y permiten abonar también con tarjeta de crédito desde la propia app.

Los pet-shops también están incluidos en la promoción.

Las personas que cobran sus jubilaciones o pensiones a través de la herramienta digital cuentan con un porcentaje adicional de descuento en sus compras presenciales. De esta forma, el ecosistema financiero del banco público busca amortiguar el impacto de la inflación en la canasta básica familiar. La guía completa de comercios participantes y los días de vigencia se pueden consultar directamente en el sitio oficial de la entidad.