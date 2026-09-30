Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre: sumaron promociones en dos cadenas de supermercados

Además, en octubre se suma una nueva promoción en dos cadenas de supermercados.

En octubre, la Comunidad Cuenta DNI podrá acceder a beneficios en diversos rubros, con ofertas orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias.

En comercios de cercanía, se mantiene el 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona.

Entre los descuentos vigentes, se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.

La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC.

La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Pet shops : 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía : 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. Marcas destacadas : 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Supermercados : Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.

: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC. Librerías de texto : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Especial en Mostaza : 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI : hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

Los detalles de cada promoción y el listado de comercios adheridos pueden consultarse ingresando en este enlace.