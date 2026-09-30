Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre: sumaron promociones en dos cadenas de supermercados
Durante el mes entrante, la billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos en diferentes rubros.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En octubre, la Comunidad Cuenta DNI podrá acceder a beneficios en diversos rubros, con ofertas orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias.
Entre los descuentos vigentes, se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.
La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
- Pet shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.
Los detalles de cada promoción y el listado de comercios adheridos pueden consultarse ingresando en este enlace.
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