VIDEO: El choque de Colapinto que lo sacó de carrera en Bakú

Colapinto se le jugó y no le salió, generó un accidente y se quedó afuera.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36.

Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).

El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien mantuvo un dominio impresionante todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull. Russell, que marcha segundo en el campeonato, venía de arrasar en la clasificación, donde quedó primero con más de ocho décimas sobre su escolta.

En la carrera también llevaba un ritmo imparable, aunque la bandera amarilla por el choque del tailandés Alexander Albon (Williams) le dio una oportunidad a sus perseguidores. Incluso en las últimas vueltas se puso al acecho Verstappen, aunque finalmente Russell resistió muy bien los ataques para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar.

La tercera posición fue para Hadjar, que también tuvo un gran ritmo durante toda la carrera, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas), el también británico Oliver Bearman (Haas) y el español Carlos Sáinz Jr. (Williams).