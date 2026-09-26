Colapinto recibió una dura sanción tras el choque en Azerbaiyan

El intento de adelantamiento tras el safety car le costó carísimo a Franco, no sólo en esta carrera, sino en la próxima.

El argentino Franco Colapinto fue sancionado con cinco puestos en la grilla de la próxima carrera, el GP de Baréin, luego del choque protagonizado este sábado en Azerbaiyán que provocó su abandono, el del francés Pierre Gasly (Alpine) y el del británico Lando Norris (McLaren).

Los comisarios de la FIA concluyeron que el piloto argentino fue "total o predominantemente responsables" de la colisión triple ocasionada tras el reinicio de la carrera luego del ingreso del auto de seguridad. En el informe oficial, se dejó en claro que, en la curva cerrada, Colapinto "frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada".

Cabe recordar que la primera penalidad aplicada fue la de sumar 10 segundos al tiempo de Colapinto. Sin embargo, el piloto argentino no pudo cumplir ya que abandonó la carrera en el GP de Azerbaiyan. El accidente se dio en la primera curva de la vuelta 36, cuando Colapinto estiró una frenada mientras estaba décimo, se pasó de largo e impactó de lleno con Gasly y Norris.

De esta manera, el argentino fue responsable de que Alpine no pudiera sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, debido a que él marchaba décimo y su compañero de equipo, Gasly, estaba séptimo. Además, Racing Bulls se les escapó en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores porque el británico Arvid Lindblad aprovechó la situación para cruzar la bandera a cuadros en la séptima colocación.

Este abandono representó además el fin de la racha de 30 carreras seguidas completadas para Colapinto.