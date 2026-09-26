Briatore condenó públicamente a Colapinto y dejó entrever sanciones internas

Sin pelos en la lengual, el italiano no tuvo piedad y criticó duramente al piloto argentino.

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, condenó el error de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el cual chocó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al piloto de McLaren Lando Norris, y calificó la "maniobra" de "muy pobre".

El empresario italiano afirmó estar "muy decepcionado" por la maniobra del argentino, la cual calificó de "muy pobre para un piloto de su experiencia". Además, Briatore le pidió disculpas a McLaren y Norris por haber quedado fuera de carrera.

"Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato", comenzó Britatore en declaraciones a la prensa, a la vez que afirmó: "Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

En este sentido, el jefe de Colapinto y Gasly se disculpó con Lando Norris: “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”.

En cuanto a lo que se implicaba puntualmente a Colapinto, Briatore condenó: "Fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia”. Además, anticipó que la escudería podría tomar medidas en contra del argentino, pero no reveló cuales.

Antes de despedirse de los medios, el italiano afirmó: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”.