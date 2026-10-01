El transporte público de Necochea en etapa excepcional: prórroga, nuevo pliego y 60 días de plazo

Emergencia del transporte en Necochea: 150 días para sostener el servicio y preparar una nueva licitación.

En el Concejo Deliberante de Necochea quedó aprobada este miércoles la declaración de emergencia económica y operativa del transporte público de pasajeros por un período de hasta 150 días. La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras el Ejecutivo a cargo del intendente Arturo Rojas prepara un nuevo proceso licitatorio.

La decisión se produjo en una jornada marcada por dos definiciones vinculadas entre sí. Por un lado, la comuna confirmó la nueva prórroga de la concesión de la compañía de Transportes Necochea por el plazo de cinco meses. Por otro, el Concejo aprobó el régimen de emergencia que establece condiciones excepcionales para administrar la prestación durante ese período.

Emergencia con 10 votos a favor y 9 en contra

La emergencia fue aprobada por mayoría, con 10 votos a favor y 9 en contra. Acompañaron la iniciativa los bloques de La Libertad Avanza, Fuerza Patria, la UCR y Avanza Necochea. Se opusieron Nueva Necochea (la fuerza oficialista de Rojas), la Agrupación Comunal Transformadora y los concejales Evangelina Almada y Julián Kristiansen, de Fuerza Patria-MDF. La concejala Eugenia Vallota, del PRO, estuvo ausente.

La emergencia surge después de que dos llamados a licitación para encontrar un nuevo concesionario quedaran sin oferentes.

Transporte en Necochea: la emergencia ya fue aprobada, pero el problema de fondo sigue abierto.

El intendente Rojas ante un nuevo pliego

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el plazo otorgado al Ejecutivo para avanzar con una nueva licitación. El intendente deberá elaborar y enviar al Concejo Deliberante un nuevo pliego de bases y condiciones dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la norma. El documento deberá ser tratado por los concejales antes de que pueda avanzar el llamado a licitación.

Desde el municipio informó que ya cuenta con un proyecto de nuevo pliego y que prevé remitirlo al Concejo durante la próxima semana. De esta manera, el período de emergencia funcionará también como una ventana para definir las condiciones bajo las cuales se buscará nuevamente una empresa que se haga cargo del transporte de Necochea y Quequén.

La norma aprobada también otorga facultades excepcionales al ejecutivo para intervenir sobre distintos parámetros de funcionamiento del servicio. Entre ellos aparecen recorridos, frecuencias y horarios, además de cuestiones relacionadas con la regulación tarifaria.

También se contempla la posibilidad de extender la concesión durante la emergencia, aunque esa extensión no podrá superar el plazo de vigencia de la propia emergencia. La ordenanza establece, además, que la declaración no habilita al Ejecutivo a adjudicar de manera directa el servicio.

Tarifas a comunicar al Concejo Deliberante

Otro aspecto incorporado es el mecanismo de control por parte del Concejo Deliberante. Las decisiones relacionadas con tarifas o modificaciones en los parámetros operativos deberán ser informadas al cuerpo legislativo dentro de los diez días posteriores, acompañadas por sus fundamentos técnicos y económicos.

A su vez, dentro de los primeros 30 días desde la promulgación de la ordenanza, el Ejecutivo deberá presentar un informe sobre la situación de la empresa prestataria, las condiciones de la prórroga y las alternativas consideradas para garantizar la continuidad del transporte.

La situación laboral también forma parte de los fundamentos de la emergencia. La iniciativa advierte sobre el impacto que tendría una eventual interrupción del servicio sobre aproximadamente 90 trabajadores registrados y sus familias, además de las consecuencias para los usuarios que dependen diariamente de los colectivos para trasladarse por Necochea y Quequén.