Allanaron un predio industrial tomado y detienen a un hombre por venta de drogas

Lo incautado por la PFA tras el allanamiento realizado en la ciudad de Necochea.

Personal de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en un predio industrial tomado de la ciudad de Necochea, donde incautó cocaína, marihuana y distintos elementos presuntamente vinculados con el fraccionamiento de estupefacientes. Durante el operativo fue detenido un hombre de 34 años, señalado como el principal investigado en la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del departamento de investigaciones de la PFA, a través de la división operativa en Necochea, en el marco de una investigación iniciada a principios de agosto.

El sujeto de 34 años detenido en Necochea acusado por venta de drogas.

Según se informó, las tareas de investigación permitieron detectar maniobras presuntamente relacionadas con el acopio y la comercialización de drogas en un predio industrial ocupado, ubicado sobre la calle 14. Las pesquisas también establecieron que en las inmediaciones funciona un centro de rehabilitación de adicciones.

La investigación contó con la intervención de la UFI N.º 30 de Necochea y, tras reunir las pruebas consideradas necesarias, el Juzgado de Garantías N.º 2 de esa ciudad autorizó el allanamiento del inmueble.

Qué encontraron durante el operativo en Necochea

El procedimiento se llevó a cabo con la presencia de los testigos correspondientes y concluyó con la detención de un hombre argentino de 34 años.

Durante la requisa, los agentes incautaron los siguientes elementos:

Varias dosis de cocaína.

Un kilo de marihuana.

Tres plantas de marihuana.

Elementos utilizados para el fraccionamiento.

Dos balanzas de precisión.

Tres cuchillos.

100 dólares.

11.600 pesos.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas. La intervención se desarrolló en concordancia con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional.