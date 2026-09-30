El consorcio del puerto de Quequén ya tiene nuevo presidente: formalizan la designación de Ernesto Povilaitis

Elconsorcio que gestiona los destinos del puerto necochense de la localidad de Quequén tiene nuevo presidente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la designación de Ernesto Povilaitis Giovazzino mediante el decreto N.º 1865/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado el 29 de septiembre.

La norma establece que Povilaitis Giovazzino se incorpore al directorio del organismo en representación del gobierno bonaerense y, al mismo tiempo, determina que ejerza la presidencia del consorcio portuario.

Aunque la publicación del decreto se produjo el 29 de septiembre, la designación tiene vigencia desde el 25 de agosto de 2026.

El nombramiento se concretó luego de la salida de María Jimena López en diciembre de 2025, quien hasta entonces ocupaba la representación provincial dentro del directorio y la presidencia del consorcio. Su renuncia había sido aceptada previamente a través del decreto N.º 3168/25. Posteriormente se designó al director Daniel Carrillo (representante sindical por UATRE) como interino.

El trámite de designación estuvo a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense que conduce Augusto Costa y se encuadra en las disposiciones de la Ley provincial 11.414, normativa mediante la cual fue creado el consorcio de gestión del puerto de Quequén y establecido su estatuto.