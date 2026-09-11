Casino de Necochea: ponen fecha a la subasta del teatro Auditórium

El teatro Auditórium del complejo del casino de Necochea irá a subasta. (Foto elecos.com.ar)

Desde la municipalidad de Necochea fijaron para el viernes 23 de octubre la subasta pública de la parcela C del complejo del casino, correspondiente al teatro Auditórium. El inmueble se encuentra actualmente desocupado y presenta importantes deterioros derivados del incendio ocurrido en 2020.

El proceso representa un capítulo específico dentro de la venta del histórico complejo necochense definida en junio pasado, ya que el sector correspondiente al Auditórium había quedado excluido de la operación anterior y debía atravesar otro procedimiento propio para la definición de su futuro.

La subasta se realizará en el salón de actos “Domingo Taraborelli”, ubicado en el segundo piso de la sede municipal de calle 56 N° 2945. La convocatoria se encuentra enmarcada en el decreto Nº 2793/2026 y la ordenanza Nº 12.009/2025.

Vista aérea del complejo del casino de Necochea, subastado por partes.

Base de $383 millones para el teatro del casino necochense

El precio base establecido para la operación será de $383.819.190, libre de gastos. La parcela tiene una superficie aproximada de 2.910 metros cuadrados, aunque se encuentra sujeta al plano de mensura definitivo, subdivisión y constitución de la nueva división parcelaria.

De acuerdo con la documentación de la convocatoria, el edicto advierte daños en componentes estructurales, la envolvente exterior, instalaciones, terminaciones y equipamiento interior. Por ese motivo, el estado y eventual compromiso estructural de la construcción quedará sujeto al análisis de los interesados y del futuro adquirente.

La documentación también establece que no se permitirá la compra en comisión ni la cesión total o parcial del boleto de compraventa, salvo autorización expresa del departamento Ejecutivo municipal a cargo del intendente Arturo Rojas.

Inscripción y garantía

Los interesados podrán inscribirse desde el 14 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2026 a las 14. El formulario correspondiente podrá solicitarse por correo electrónico a obraspublicas@necochea.gov.ar o personalmente en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, ubicada en calle 56 Nº 2945, segundo piso, de lunes a viernes de 9 a 13.

Para participar será necesario constituir una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 20% del precio base. La misma deberá estar constituida y acreditada ante la Municipalidad hasta el 20 de octubre a las 14.

Tomando como referencia la base fijada para la subasta, la garantía será de aproximadamente $76,76 millones.

La subasta del casino de Necochea tuvo un único oferente.

Un esquema de pago en cuotas

El comprador deberá abonar, al momento de la subasta y dentro de las 48 horas, un 10% del precio de venta en concepto de anticipo y principio de ejecución del contrato, además de los impuestos correspondientes.

Luego deberá pagar otro 15% dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la aprobación del boleto de compraventa por parte del Departamento Ejecutivo.

El 75% restante será convertido a dólares estadounidenses tomando como referencia la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil bancario anterior a la subasta.

Ese saldo podrá cancelarse en cuatro cuotas de capital iguales, anuales y consecutivas, con el primer vencimiento a los 12 meses de la celebración del boleto.

Dos jornadas para visitar el inmueble

La convocatoria contempla dos jornadas de exhibición del inmueble. La primera será el 2 de octubre a las 12, destinada a quienes tengan interés en inscribirse y participar de la subasta.

La segunda tendrá lugar el 21 de octubre a las 12 y estará reservada exclusivamente para quienes hayan presentado la inscripción y constituido la garantía dentro de los plazos establecidos.

La subasta estará a cargo del martillero Sergio Marcelo Gertie, matrícula 336. La comisión será del 3% más aportes de ley e IVA, si correspondiera, y estará íntegramente a cargo del comprador o adjudicatario.

El futuro del teatro Auditórium

La futura parcela C mantiene como uso previsto el correspondiente al teatro Auditórium, dentro de la zona de usos específicos vinculada al casino y a actividades de recreación.

De esta manera, mientras el resto del complejo casino de Necochea ya atravesó un proceso de adjudicación que generó cuestionamientos por el precio, la participación de un único oferente y el futuro urbanístico del predio, el Auditórium inicia ahora un procedimiento de venta independiente.