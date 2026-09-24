Recuperaron un auto de alta gama robado en Mar del Plata y aprehendieron a un joven

Un automóvil de alta gama que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo fue recuperado durante un procedimiento policial de control.

El hecho se inició cuando efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera realizaban tareas de prevención y detectaron un BMW 320 blanco que circulaba sin la patente delantera. La irregularidad llevó a los agentes a detener la marcha del rodado para realizar las verificaciones correspondientes.

El procedimiento tuvo lugar en la zona céntrica de Necochea

El procedimiento tuvo lugar en la zona céntrica de Necochea, donde los policías constataron diferencias entre el dominio colocado en el vehículo y la numeración grabada en los cristales.

Al consultar los datos reales del automóvil en el sistema policial, surgió un pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor, solicitado desde una dependencia de Mar del Plata y con intervención de la ODEPA.

El automóvil fue identificado durante una recorrida preventiva.

En medio de las actuaciones, un joven de 20 años salió de un comercio cercano y manifestó ser el dueño del BMW. Luego de informar la situación a la autoridad judicial, se dispuso el secuestro del vehículo y de su llave de ignición, mientras que el joven fue trasladado a la dependencia policial.

El aprehendido quedó involucrado en una causa caratulada como “encubrimiento”, con intervención de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Necochea. Tanto el automóvil como el joven fueron trasladados a la Comisaría Primera para completar las actuaciones legales.

Ahora, la investigación busca establecer de qué manera el vehículo, que había sido denunciado como robado en Mar del Plata, terminó en poder del aprehendido y si hubo otras personas involucradas en la maniobra.