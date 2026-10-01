Insólito: intentó robar dos distribuidoras, se cayó del techo y quedó detenido mientras estaba internado

Un hombre acusado de protagonizar dos intentos de robo en distribuidoras de pescado de Mar del Plata fue detenido mientras permanecía internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde se recuperaba de una fractura de cadera que sufrió al caer desde el techo de uno de los comercios.

El caso comenzó a investigarse a partir de dos tentativas de robo ocurridas el pasado lunes, en establecimientos ubicados en Gaboto al 7900 y Magñasco al 200.

Personal de la Comisaría Decimosexta llevó adelante distintas tareas para identificar al responsable, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testimonios.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado por los techos de ambos establecimientos, donde provocó daños en los accesos y distintas instalaciones, aunque finalmente no logró sustraer elementos.

Se cayó del techo y terminó internado

Durante la investigación, los efectivos establecieron además que el acusado había sufrido una fractura de cadera luego de caer desde el techo de uno de los comercios.

El hombre permanecía internado en el hospital.

Como consecuencia de la lesión, quedó internado en el Higa, donde permanecía bajo atención médica y con custodia policial.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó avanzar con la detención y el Juzgado de Garantías N° 4 dispuso que la medida se hiciera efectiva. En la causa interviene la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.