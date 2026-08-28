Después de 67 días internado, Thiago recibió el alta y volvió a casa: “Vamos a disfrutar de este campeón”

Thiago Vera, el joven de 19 años que a fines de junio fue embestido por un colectivo de la línea 532 en el skatepark de Mar del Plata, recibió este viernes el alta médica del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y comenzó una nueva etapa de su recuperación junto a su familia.

El joven permaneció 67 días internado luego del trágico episodio ocurrido el pasado 22 de junio alrededor de las 19, cuando fue atropellado por el colectivo mientras se encontraba en el skatepark de la ciudad.

Este viernes, las imágenes mostraron uno de los momentos más esperados por su familia: Thiago abandonando el Higa acompañado por sus familiares y parte del equipo médico que estuvo a cargo de su atención.

“Hoy nos estamos yendo para casa. Va a seguir la recuperación en casa”, contó su papá, visiblemente emocionado, en un mensaje que compartió en redes sociales.

El padre de Thiago explicó que, pese al alta, todavía quedan distintas etapas por atravesar. “Falta una operación de la pierna y de la cabeza”, señaló, aunque destacó la felicidad de poder finalmente regresar al hogar. “Vamos a poder estar en casa tranquilos disfrutando de este campeón. Vamos a estar muy felices”, expresó.

La familia también quiso agradecer las muestras de apoyo que recibió durante las últimas semanas y abrió las puertas de su casa para quienes quieran acercarse a acompañar a Thiago en esta nueva etapa.

Thiago Vera fue embestido por el colectivo que perdió el control.

“Tiene las puertas abiertas todo Mar del Plata para acercarse a casa y saludarlo a Thiago. Somos muy agradecidos”, sostuvo su papá.

El alta médica llega apenas tres días después de otra noticia que había generado enorme emoción entre sus familiares y allegados: Thiago volvió a caminar.

El martes se conocieron las imágenes en las que el joven logró realizar sus primeros metros después del grave accidente. Acompañado y con asistencia, Thiago volvió a ponerse de pie y caminar, un avance significativo dentro de su recuperación.

La tragedia del skatepark sucedió el pasado 22 de junio.

Ahora, después de más de dos meses dentro del Higa, Thiago continuará su recuperación en su casa, acompañado por su familia y a la espera de las intervenciones que todavía tiene pendientes.

El regreso al hogar representa así un nuevo comienzo después de 67 días de internación, en una recuperación que tuvo distintos momentos de incertidumbre y que en los últimos días sumó señales alentadoras para el joven y su familia.