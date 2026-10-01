Octubre arrancó frío y lluvioso: ¿cuándo vuelve el calor a Mar del Plata?

La primavera se tomó un descanso y octubre empezó en Mar del Plata con condiciones meteorológicas inestables, con lluvias, viento y temperaturas que se mantendrán bajas en el comienzo del período.

Este jueves 1 de octubre, se espera una jornada mayormente nublada e inestable, con probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40% que durarían incluso por la tarde.

La temperatura máxima alcanzaría los 11 grados, mientras que la mínima se ubicaría en torno a los 8 grados. El viento soplará con intensidad y las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

¿Chau lluvias?

Para el viernes 2, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente. Se prevén temperaturas de entre 6 y 14 grados, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, el viento continuará presente, con ráfagas que nuevamente podrían llegar a los 50 km/h por la noche.

El sábado vuelven las precipitaciones por la mañana, que además se presentará muy ventosa y helada, con ráfagas de hasta 50 km/h que luego baja la intensidad desde la tarde, donde mejoran las condiciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por la tarde vuelve el sol a Mar del Plata y sube la temperatura, que de 6 grados asciende a los 16.

En tanto, el domingo 4 aparece como el día con mejores condiciones generales del fin de semana. Se espera un cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que por la acción del sol y de los vientos del oeste, alcanzarán los 18 grados. Para no perder la costumbre, el viento seguirá soplando con intensidad y las ráfagas podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h.