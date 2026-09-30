El clima no mejora y octubre empieza complicado en Mar del Plata

El viento sur se sentirá y la máxima seguirá a la baja este jueves en Mar del Plata.

Septiembre se despidió con una jornada ventosa y fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves adverso, atravesado por chaparrones, baja temperatura e intensas ráfagas.

En principio, se espera un final de día con cielo mayormente nublado, 9° en el termómetro y la misma potencia de las ráfagas que fueron un dolor de cabeza, de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sudoeste.

Chaparrones y fuertes vientos, un mix complicado para el jueves en Mar del Plata.

En cuanto al jueves, no se espera un repunte en las condiciones y, al contrario, el organismo anunció una baja probabilidad de chaparrones para la mañana y la tarde, junto a fuertes ráfagas del sur que alcanzarán la misma velocidad que el miercóles.

Por el lado de la temperatura, se prevé una máxima de 12° y una mínima de 8°, por lo que volverá a ser una jornada a puro abrigo en la ciudad.

Finalmente, a la noche se normalizaría la intensidad del viento y no se registrarían nuevas precipitaciones, lo que será el paso previo para encarar un viernes agradable, con una máxima de 15° y sin variantes climáticas amenazantes.