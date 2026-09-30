Septiembre se despide con un cielo gris, ventoso y frío: cómo sigue el clima en Mar del Plata
El clima para esta jornada anticipa un mejoramiento de las condiciones pero no por mucho tiempo. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mes de la primavera se despedirá casi como empezó, con no muy buenas condiciones climáticas, con una mañana fresca, húmeda, con un cielo cubierto y mucho viento del sur.
Según el pronóstico oficial, a las 7 de la mañana la temperatura era de 8,4°C, con una sensación térmica de 5,7°C. La humedad alcanzaba el 93%, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1011,4 hPa. El viento soplaba del sudoeste a 17 km/h, con una visibilidad estimada en 10 kilómetros.
Durante la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, tanto durante la mañana como durante la tarde y la noche. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 13°C.
Poco riesgo de lluvias
A pesar de la nubosidad, el pronóstico indica bajas probabilidades de precipitaciones. Para la mañana se estima entre 0 y 10%, mientras que durante la tarde y la noche la posibilidad de lluvias será prácticamente nula.
El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Durante la mañana soplará del sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Por la tarde, el viento rotará al sur y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrían mantenerse en torno de los 42 a 50 km/h.
Cómo sigue el clima
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el primer jueves de octubre, con un día fresco, nublado y ventoso, aunque con más chances de precipitaciones y con un termómetro que apenas llegará a los 11 grados.
El viernes mejoran las condiciones, con una mañana fría pero algo soleada y una máxima de 15 grados. El sábado vuelven las lluvias pero sin ninguna alerta a la vista. El domingo vuelve el sol a “La Feliz” y la máxima subirá a 16 grados Celsius.
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