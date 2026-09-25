Hermosa mañana: cómo estará el clima hoy y el fin de semana en Mar del Plata

La primavera se sentirá este viernes en Mar del Plata. Foto: 0223.

La primavera se hará sentir este viernes en Mar del Plata aunque no hay buenas noticias para lo que resta de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su último reporte, el organismo informaba que a las 8, la temperatura marcaba 12,6 grados, con un cielo despejado y una humedad del 88%.

Durante la jornada se prevé tiempo parcialmente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima que podría llegar a los 19 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10% durante la mañana y en 0% durante la tarde y la noche.

Nuevamente el viento será uno de los principales protagonistas del día: durante la mañana y la tarde soplará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, la dirección predominante cambiará al sudeste y disminuirá su intensidad.

Cómo estará el finde en Mar del Plata

Para el sábado se anticipa un descenso de las temperaturas, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13 grados. El domingo, en tanto, se espera una leve remontada térmica, con registros de entre 13 y 15 grados.

El pronóstico extendido indica que la próxima semana continuará con temperaturas moderadas pero con lluvias que se extenderán por 72 horas: el lunes tendrá una máxima de 12 grados, martes de 15, miércoles de 13 y jueves de 12 grados Celsius.