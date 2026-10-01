Alivio para el personal de IOSFA en Mar del Plata: confirmaron que mantendrán los puestos de trabajo

La incertidumbre que atravesaban cientos de trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas (Osfa, ex Iosfa) en Mar del Plata comenzó a despejarse. Desde el organismo les confirmaron que se sostendrán los puestos de trabajo hasta fin de año, una noticia que llevó alivio y alegría a los empleados, que hasta hace pocas horas temían quedarse sin empleo.

La confirmación llegó en medio de los reclamos que los trabajadores venían realizando por el futuro de los hoteles y la farmacia de la entidad en la ciudad. La preocupación se había profundizado ante el vencimiento de contratos y el traspaso de los establecimientos a la órbita de la Armada Argentina.

Los trabajadores mantendrán una amablea este jueves. Foto 0223.

Según pudo saber 0223, los trabajadores recibieron con satisfacción la noticia, aunque todavía no cuentan con precisiones sobre cómo se instrumentará la continuidad laboral ni cuáles serán las condiciones en esta nueva etapa.

En ese contexto, este jueves por la mañana realizarán una asamblea junto a representantes de ATE para compartir la información recibida, analizar los alcances de la decisión y definir los pasos a seguir. El encuentro será clave para conocer los detalles que aún restan comunicar.

"Esto es producto de la pelea que venimos desarrollando en los últimos días. Afortunadamente, logramos anoche (a última hora), que las autoridades de la obra social garanticen la continuidad de todos y todas las trabajadoras", confirmó Diego Lencinas de ATE a Extra (102.1).

"Para nosotros es un gran triunfo poder decir que en nuestra ciudad los 177 trabajadores cuya fuente laboral peligraba, hoy tengan una buena respuesta. Estamos acá en el hotel festejando este triunfo y la continuidad laboral de todos y todas. La verdad que el objetivo que nosotros nos habíamos propuesto de plantear la continuidad mínimamente hasta el 31 de diciembre, lo hemos logrado satisfactoriamente y agradecidos también", agregó.

La noticia representa un alivio para los empleados de los hoteles Antártida, Tierra del Fuego, Metropol y El Cóndor, además de la farmacia de la obra social, cuyos puestos de trabajo habían quedado bajo incertidumbre en los últimos días.