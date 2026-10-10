Hallaron sin vida al psicólogo que era intensamente buscado en Mar del Plata.

Tras varios días de intensa búsqueda, el psicólogo de 48 años fue hallado sin vida este sábado por la mañana en un departamento ubicado en la calle Catamarca al 1800, propiedad de su madre.

La búsqueda había comenzado luego de que el profesional no se presentara a trabajar y sus allegados perdieran contacto con él. Según trascendió, un amigo recibió un llamado en el que le advirtieron que el hombre llevaba varios días sin concurrir a su lugar de trabajo.

Ante la falta de noticias, sus allegados se dirigieron a su vivienda, ubicada en Belgrano al 4000, y consiguieron una orden judicial para ingresar. Sin embargo, al acceder al inmueble, encontraron la casa en buenas condiciones, pero el psicólogo no estaba allí.

Investigan las causas de la muerte

Tras el hallazgo, personal de Policía Científica y del cuerpo médico trabajaba en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento, aunque las primeras informaciones estiman que se encontraba allí desde hacía varios días.

Fuentes oficiales señalaron a 0223 que el hombre "estaba atravesando un momento difícil por el fallecimiento de su madre". Además, confirmaron que a priori no hay indicios de que haya habido una tercera persona involucrada, y no descarta algún tipo de descompensación o accidente.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien deberá establecer cómo se produjo la muerte. En ese marco, se esperaba que en las próximas horas se realice la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y reconstruir sus últimos momentos.