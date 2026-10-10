Conmoción por la muerte de un reconocido empresario de turismo marplatense

Dolor en el mundo del turismo y los viajes de egresados por la muerte de un reconocido empresario

El mundo del turismo y los viajes de egresados está de luto por el fallecimiento de un reconocido empresario del sector, cuya trayectoria estuvo vinculada a una actividad que cada año acompaña a miles de estudiantes en una de las experiencias más importantes de su vida.

Se trata de Emiliano Bernardi, presidente de la firma Viafín viajes, cuya muerte motivó un mensaje de condolencias de compañías como Camboriú Estudiantil, que expresó su pesar y envió sus muestras de afecto a los familiares, amigos y al equipo de trabajo.

“En este momento de inmenso dolor queremos hacer llegar nuestro más sincero cariño y acompañamiento a su familia, amigos y a todo el equipo de Viafin”, manifestaron desde la empresa a través de un comunicado.

En el mismo mensaje, expresaron su solidaridad con los allegados de Bernardi y les desearon “fortaleza y consuelo para atravesar esta difícil pérdida”.

Viafin cuenta con una extensa trayectoria en el rubro de los viajes de egresados, con más de 40 años de actividad.

Con su mensaje, Camboriú Estudiantil se sumó a las expresiones de pesar por la muerte del empresario y acompañó a quienes atraviesan este difícil momento.