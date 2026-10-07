Conmoción en la Policía Bonaerense por la muerte de un comisario en Mar del Plata

Sus restos son velados hasta las 22 en la funeraria Sampietro.

Una triste noticia conmocionó este miércoles a la Policía Bonaerense, al confirmarse el repentino fallecimiento del comisario Ernesto David Cincunegui.

Según informaron a 0223, el jefe de la comisaría decimosegunda se encontraba en el polígono de tiro de la fuerza de seguridad, en Las Canteras, y sufrió una descompensación.

El jefe de turno de la comisaría decimosegunda se descompensó este miércoles en el polígono de tiro.

A pesar de ser remitido al Hospital Privado de Comunidad (HPC), el deceso del jefe de turno de la delegación del barrio Jorge Newbery fue confirmado en horas de la mañana.

Además, denunciaron que en el lugar se encontraba una ambulancia sin enfermero ni desfibrilador, lo que despertó las críticas de sus allegados.

Los restos del efectivo policial son velados este miércoles hasta las 22 en la funeraria Sampietro, situada en Hipólito Yrigoyen al 2046, y el jueves a las 12:30 serán trasladados al Cementerio Parque.