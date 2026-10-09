Dolor por la muerte de un querido actor y director marplatense

El teatro independiente marplatense está de luto por la muerte del querido actor, profesor y director teatral Enrique Baigol a los 96 años.

La noticia fue confirmada por sus colegas en redes sociales que inundaron su cuenta con sentidas despedidas. Según pudo saber 0223, Baigol estaba internado en la clínica Belgrano donde los profesionales de la salud lo habían sedado luego de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Baigol fue uno de los actores más longevos de la ciudad. Su última aparición en el escenario fue hace cuatro años. Entre sus obras, figuran “La cortina de abalorio”, ”Emilia”, “No son cosas olvidadas”, “Trampas chinas”, “Zurdo siniestro”, “Esperando el lunes”, “Mamíferos”, “Humanitá” y “Violín en bolsa”.

"La tristeza es inmensa amigo, toca despedirte, veremos si puedo, busqué alguna foto y esta me pareció que quizá sea la mejor, o la que más te representa en tu hábitat natural: el escenario, desde ahí, tu mágico "Aleph", traccionabas la existencia. Fuiste maestro, amigo y compañero de parte importante de mi vida", escribió Diego García Lorente..

Además, agregó: "Tenemos, mi querido, muchas y variadas anécdotas, casi todas disparatadas y felices. Tu legado es inmenso, quizá por ello hay muchas gente que desea profundamente que tu función eterna , esa que ahora comienza, sea en plena de paz y amor".

Por su parte, Joaquín Baldín sostuvo: "Se fue el querido Maestro Enrique Baigol Aplauso de pie para un gran tipo que enalteció siempre al teatro".