Conmoción por la muerte de Piero: tenía 81 años y estaba internado hace dos días

Piero De Benedictis falleció este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, después de permanecer dos días internado en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro.

El reconocido cantautor nació en Italia y se radicó en Argentina, donde se convirtió en una de las figuras más importantes de la canción social y la música popular.

A lo largo de su carrera dejó canciones que atravesaron generaciones, como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”. Su obra estuvo marcada por letras de fuerte contenido social y un mensaje que lo convirtió en una voz emblemática de su época.

Durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1981, Piero debió exiliarse del país. A su regreso continuó su carrera y compartió escenario con grandes referentes de la música argentina como Mercedes Sosa y León Gieco.

Piero se había mantenido activo hasta sus últimos meses. En abril realizó una serie de conciertos en Bogotá y hace poco celebró que su voz fuera utilizada en la apertura de un desfile de Saint Laurent en París.