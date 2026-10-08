Encontraron muerto a un joven durante la madrugada en su vivienda

El hecho ocurrió durante la madrugada en Las Dalias.

Un joven de alrededor de 23 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este jueves en una vivienda del barrio Las Dalias, en inmediaciones de las calles Las Palmeras y Cura Brochero.

Policía Científica y Same trabajaron en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, luego de un cumpleaños familiar, según confirmaron fuentes oficiales. De acuerdo a las primeras informaciones, su expareja recién llegada de Buenos Aires lo encontró en una de las habitaciones de la vivienda y dio aviso sobre la situación al 911.

Según su relato, el joven se dirigió a una habitación y posteriormente se escuchó un disparo. Efectivos policiales constataron que no se observaron signos de lucha ni daños en el inmueble.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento del joven. También trabajaron efectivos de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte y secuestraron una pistola calibre .380 ACP marca Star, sin numeración visible.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo de la UFIJE n°7, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

Esta tarde se realizará la autopsia.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre los motivos de la muerte, mientras que esta tarde se realizará la autopsia, que será clave para determinar las causas.