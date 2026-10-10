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Maltrato animal

Rescataron a una cachorra en mal estado de salud durante un allanamiento por maltrato animal

Ocurrió en una vivienda del barrio Santa Rosa tras una denuncia por presuntos malos tratos. El animal quedó al cuidado de Zoonosis Municipal.

El rescate de una cachorra en estado de deterioro.

10 de Octubre de 2026 18:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

Durante un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rosa de Mar del Plata, efectivos de la Comisaría 13 rescataron a una cachorra mestiza que presentaba mal estado de salud y tenía parásitos. Fue en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

El procedimiento contó con la colaboración de agentes de Zoonosis Municipal. Al ingresar al domicilio, los efectivos constataron la situación de la cachorra, aunque no encontraron a ningún morador en el lugar.

Tras el operativo, el animal quedó bajo resguardo de Zoonosis. Allí recibirá atención veterinaria y los cuidados necesarios para que pueda recuperarse.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7, que solicitó un informe sobre las actuaciones realizadas y el lugar donde permanecerá alojada la cachorra.

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