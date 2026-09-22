Proponen arresto de hasta 60 días para quien maltrate a su mascota

"Si decidís tener un animal, tenés que cuidarlo", es uno de los lemas de la campaña.

El diputado provincial Manuel Passaglia presentó un proyecto de Ley de Buen Trato Animal con el objetivo de fortalecer las medidas para prevenir y castigar el abandono, la negligencia y el maltrato hacia los animales de compañía en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa propone modificar el Código de Faltas bonaerense para incluir un capítulo específico dedicado a la protección de los animales de compañía. Este capítulo contempla sanciones que van desde multas hasta penas de arresto de hasta 60 días para los casos más graves de maltrato. Además, abarca conductas como la falta de cuidados, condiciones inadecuadas, abandono y cualquier práctica que cause dolor o estrés a los animales.

Entre las medidas más destacadas, la ley permitiría la intervención temprana para retirar preventivamente a los animales que se encuentren en riesgo, asegurando su traslado a un lugar seguro. También se crearía un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, con la posibilidad de prohibir la tutela y el contacto con animales a quienes hayan sido sancionados.

Passaglia explicó la motivación detrás de la propuesta: “Los que tenemos animales sabemos lo que significan. Te esperan cuando llegás cansado, te acompañan cuando tenés un mal día, te obligan a cortar un rato con todo y salir a caminar. Son parte de la familia: sabemos qué sienten, sufren y dependen de nosotros para muchas cosas. Por eso, si decidís tener un animal, tenés que cuidarlo. Eso significa darle de comer, atenderlo, darle un lugar digno y no abandonarlo cuando se pone viejo, se enferma o ya no podés tenerlo”.

El diputado también señaló la necesidad de actuar con rapidez ante las denuncias para evitar daños mayores: “El problema es que muchas veces alguien denuncia, pero la respuesta llega demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Por eso presentamos esta ley. Si un animal está en peligro, se lo puede retirar y llevar a un lugar seguro. Y después vienen las sanciones para el responsable: multas, arresto en los casos más graves y prohibición de volver a tener contacto con animales”.

Passaglia destacó la experiencia acumulada en San Nicolás, donde ya se implementan acciones similares como más de 50.000 castraciones gratuitas y un sistema que combina denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento y sanciones. La intención es replicar ese modelo en toda la provincia.

Como parte de la campaña, Passaglia lanzó una petición en Change.org bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”, invitando a los bonaerenses a apoyar públicamente la iniciativa y reclamar su tratamiento legislativo. La convocatoria sostiene que “Cuidar a un animal no debería depender solamente de la buena voluntad de cada persona. También necesitamos una ley que los proteja”.

Para sumarse y respaldar el proyecto, los interesados pueden ingresar a https://bit.ly/4i8wGpW.